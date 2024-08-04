Ввечері у суботу, 3 серпня, працівники ДПСУ затримали групу порушників кордону та їх провідника. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон в напрямку Угорщини.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники зазначили, що перевіряючи інформацію щодо ймовірної втечі вони виявили на околиці села Тисобикень Берегівського району Закарпатської області десятеро чоловіків, які рухалися в бік державного рубежу. Порушників відразу затримали. П’ятеро з них виявились жителями Закарпаття, троє жителями Дніпропетровської області, інші з Київщини й Волині.

Оперативники з’ясували, що один із затриманих закарпатців є провідником, який за вказівкою організаторів незаконного переправлення мав завести решту чоловіків до місця, де ті мали б змогу незаконно потрапити до сусідньої країни. За свою мандрівку кожен з чоловіків заплатити від 8 до 10 тисяч доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення цієї групи чоловіків. Стосовно чоловіків складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.