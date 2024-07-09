Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.
У першому випадку у двох легковиках, крім водіїв, їхало 10 чоловіків. В іншому – водій та 4 пасажири. Групу ухилянтів перехопили прикордонники.
З’ясувалося, що вказівки щодо маршруту, час та місце збору група отримала від модератора анонімного Telegram-каналу.
Також у ДПСУ повідомили, що організаторам, які намагалися переправити 17 порушників через кордон, обрано запобіжний захід.
“Це – 60 діб під вартою з можливістю застави у 9 та 7,5 мільйона грн. Якщо вину доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років”, — йдеться у повідомленні.
Їхнього поплічника днями суд також постановив взяти під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 900 400 грн.
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