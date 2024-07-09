Українські прикордонники затримали 17 військовозобов'язаних, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що порушники одночасно слідували трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.

У першому випадку у двох легковиках, крім водіїв, їхало 10 чоловіків. В іншому – водій та 4 пасажири. Групу ухилянтів перехопили прикордонники.

З’ясувалося, що вказівки щодо маршруту, час та місце збору група отримала від модератора анонімного Telegram-каналу.

Також у ДПСУ повідомили, що організаторам, які намагалися переправити 17 порушників через кордон, обрано запобіжний захід.

“Це – 60 діб під вартою з можливістю застави у 9 та 7,5 мільйона грн. Якщо вину доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років”, — йдеться у повідомленні.

Їхнього поплічника днями суд також постановив взяти під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 900 400 грн.