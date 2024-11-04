Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, були затримані прикордонниками під час патрулювання поблизу.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Військовослужбовці відділу «Стужиця» Чопського загону під час патрулювання виявили двох чоловіків, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування з’ясувалося, що ці особи блукають у горах вже четвертий день.

“Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їх думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.”, – зазналили у повідомленні.

Зрештою, через чотири дні чоловіки вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби «Стужиця», де їх і затримали прикордонники. Їх доставили в адміністративному порядку для притягнення до відповідальності, і подальшу долю правопорушників визначить суд.