Українські прикордонники затримали громадянина Молдови, який переплив Дністер і незаконно потрапив до України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною”, — розповіли у Держприкордонслужбі.

Молдованин дізнався, що незаконно потрапив в Україну, коли вже дістався протилежного берега. Українські прикордонники затримали порушника та в порядку реадмісії повернули до Молдови.

Протягом наступних 5 років чоловіку заборонено відвідувати Україну.