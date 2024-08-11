Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Про повідомила Держприкордонслужба України.

За інформацією ДПСУ, трьох втікачів затримали на околиці села Яськи. Ними виявились мешканці Одеської та Запорізької областей, які працювали кухарями в одному з одеських ресторанів.

“Їх протиправний намір зафіксували технічні засоби охорони кордону. На пошуки правопорушників одразу вибув прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника”, – додають прикордонники.

Зазначається, що небезпечний маршрут, який включав проходження через хащі та форсування річки Дністер, спланував для своїх колег уродженець населеного пункту прикордоння.

Відносно порушників складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справи скеровані до суду.