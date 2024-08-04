Під час огляду вантажного потягу, що прямував з України до Словаччини, службовий пес відшукав контрабандні цигарки у кількості 8500 пачок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Спробу незаконного переміщення партії тютюнових виробів через державний кордон викрили військовослужбовці Чопського загону у залізничному вантажному пункті пропуску “Павлово”.

Під час огляду вантажного потягу, що прямував з України до Словаччини з вантажем “котуни”, на один з вагонів спрацював службовий пес. Тому прикордонники вирішили ретельніше перевірити транспорт. Відтак правоохоронці спільно з митниками виявили у вантажі 17 пакунків тютюнових виробів. Усього під шаром котунів приховали 8500 пачок цигарок.

“Виявлені тютюнові вироби у встановленому законодавством порядку передані співробітникам Бюро економічної безпеки, які прибули у пункт пропуску”, – додають у дописі.

За попередніми підрахунками, сума оцінки вилученого тютюну склала понад 800 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабанди.