Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Спробу незаконного переміщення партії тютюнових виробів через державний кордон викрили військовослужбовці Чопського загону у залізничному вантажному пункті пропуску “Павлово”.
Під час огляду вантажного потягу, що прямував з України до Словаччини з вантажем “котуни”, на один з вагонів спрацював службовий пес. Тому прикордонники вирішили ретельніше перевірити транспорт. Відтак правоохоронці спільно з митниками виявили у вантажі 17 пакунків тютюнових виробів. Усього під шаром котунів приховали 8500 пачок цигарок.
“Виявлені тютюнові вироби у встановленому законодавством порядку передані співробітникам Бюро економічної безпеки, які прибули у пункт пропуску”, – додають у дописі.
За попередніми підрахунками, сума оцінки вилученого тютюну склала понад 800 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабанди.
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