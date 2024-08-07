Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Підрозділи Державної прикордонної служби продовжують боротьбу з ворогами, що вторглися на північ Харківської області.
Зокрема, днями група протиповітряної оборони бригади “Гарт” знищила ворожий “Ланцет ” на Вовчанському напрямку. Українські захисники збили безпілотник окупанта при спробі перетнути лінію зіткнення.
Збитий “Ланцет” впав на землю і згорів дотла.
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