У напрямку Вовчанська Сили протиповітряної оборони бригади "Гарт " знищили боєприпас противника "Ланцет".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Підрозділи Державної прикордонної служби продовжують боротьбу з ворогами, що вторглися на північ Харківської області.

Зокрема, днями група протиповітряної оборони бригади “Гарт” знищила ворожий “Ланцет ” на Вовчанському напрямку. Українські захисники збили безпілотник окупанта при спробі перетнути лінію зіткнення.

Збитий “Ланцет” впав на землю і згорів дотла.