Про це ДПСУ повідомила у Telegram.
“Мінус 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога – робота прикордонників бригади “Помста” в районі Кремінної”, – ідеться у повідомленні.
Бійці бригади “Помста” Державної прикордонної служби України знищили в районі Кремінної Луганської області чотири склади боєкомплекту і три автомобілі російських загарбників.
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