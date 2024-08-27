

Про це ДПСУ повідомила у Telegram.

“Мінус 4 склади боєкомплекту та 3 автомобілі ворога – робота прикордонників бригади “Помста” в районі Кремінної”, – ідеться у повідомленні.

Бійці бригади “Помста” Державної прикордонної служби України знищили в районі Кремінної Луганської області чотири склади боєкомплекту і три автомобілі російських загарбників.