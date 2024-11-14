На засіданні Координаційного штабу з питань евакуації ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками, особами, що їх замінюють, та законними представниками із селищ Великоновосілківської територіальної громади Волноваського району.

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Серед населених пунктів, що підпадають під евакуацію, зокрема, Велика Новосілка, Андріївка, Зелений Кут, Петропавлівка, Слов’янка та ще понад десять сіл.

Засідання пройшло під головуванням Ірини Верещук, заступниці керівника Офісу Президента України. Як повідомив заступник голови Донецької ОВА Олександр Шевченко, на момент затвердження протоколу евакуації у зазначених населених пунктах перебувало 174 дитини. На сьогодні всі діти евакуйовані, однак у цих громадах ще залишаються близько 1600 жителів.

“У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію”, – наголосив Шевченко.

Організацією евакуації займаються ДСНС, Національна поліція та волонтери, а також функціонує евакуаційний хаб, де надається інформація про маршрути.