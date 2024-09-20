Європейський Союз не має можливості примусово вислати зі своєї території українських чоловіків призовного віку.

Про це сказала єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Вона зазначила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців – залежно від їхньої статі, віку чи військового обов’язку – неможливе згідно з Директивою про тимчасовий захист (це документ, який регулює статус українських біженців на території блоку).

На запитання, чи може ЄС допомогти Україні повернути її чоловіків призовного віку, Йогансон відповіла, що ні.