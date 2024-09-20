Про це сказала єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Вона зазначила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців – залежно від їхньої статі, віку чи військового обов’язку – неможливе згідно з Директивою про тимчасовий захист (це документ, який регулює статус українських біженців на території блоку).
На запитання, чи може ЄС допомогти Україні повернути її чоловіків призовного віку, Йогансон відповіла, що ні.
“Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися до України, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це найкращим чином. Ми нікого не викидатимемо з ЄС”, — наголосила єврокомісарка.
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