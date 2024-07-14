Принцеса Уельська Кетрін Міддлтон з'явиться на публіці вперше після оголошення діагнозу раку на турнірі Вімблдон у неділю.

Про це пише АР.

Принцеса Уельська Кейт планує відвідати чоловічий фінал Вімблдону в неділю, що стане рідкісним публічним виступом після її діагнозу раку.

Вона буде присутня на Центральному корті, щоб підтримати чинного чемпіона Карлоса Алькараса у грі проти Новака Джоковича.

Це буде її перший публічний виступ з моменту оголошення діагнозу, хоча вона зберігає свої обов’язки покровительки Всеанглійського клубу з 2016 року. Її чоловік, принц Вільям, не буде присутній на матчі, оскільки він відвідає футбольний фінал чемпіонату Європи.

В березні вона оголосила, що у неї діагностували рак, з того часу зʼявилась на публіці лише один раз.