Один з курсантів записав процес навчання на диктофон. Звук чітко передає численну кількість нецензурної лексики. "Межа" розповідає, як навчають в Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це пише Юлія Яцик, народна депутатка України.

За словами Яцик, короткий курс з культури викладання та виховання курсантів Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного від пана Антоніва, екс-начальника курсу факультету бойової підготовки, який схований=переміщений на іншу посаду, але там же, виглядає саме так:

Народна депутатка звертаю увагу на Павла Ткачука, начальника академії. Адже Антонів не єдина персона, що фігурує в подібних конфліктах.

Яцик наголошує на перевірці НАСВ Головнокомандувачем ЗСУ та інших слідчих комісій.

Раніше редакція “Межі” вже писала про скандал, який розгорнувся довкола Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного з приводу цькування курсантів, обшуків та несправедливості грошового забезпечення. А тепер з’явилися нові подробиці у цій історії й стосуються вони безпідставного звільнення колишньої співробітниці Академії Марії Крекотень – єдиної жінки в Академії, яка готувала десантників та займалася підготовкою до стрибків з парашутом.