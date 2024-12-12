Термін дії угоди про транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці року. Однак, за оцінками Європейської комісії, завершення контракту вже враховано на ринку, а ЄС зможе забезпечити альтернативні поставки палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський ринок газу залишається напруженим, хоча ціни значно знизилися порівняно з піковими значеннями 2022 року. Це стало можливим завдяки збільшенню імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), який майже повністю замінив російські поставки. Однак незначні перебої у постачанні все ще викликають коливання цін, що впливає на споживачів і бізнес.

“З огляду на те, що у світі виробляється понад 500 мільярдів кубометрів ЗПГ щороку, заміщення приблизно 14 мільярдів кубометрів російського газу, що транспортується через Україну, матиме незначний вплив на ціни на природний газ у ЄС”, – йдеться у поки неопублікованому документі комісії.

Єврокомісія впевнена, що країни, які досі імпортують російський газ через український маршрут, зокрема Австрія та Словаччина, зможуть відмовитися від цих поставок. Комісія не планує втручатися в переговори щодо збереження транзиту. Водночас покупці газу зі Словаччини та Угорщини продовжують обговорювати можливість продовження поставок через механізм обміну між Азербайджаном і Росією.

Попри ризики, пов’язані з російськими поставками, комісія наголошує, що зменшення залежності від газу в ЄС сприяє стабільності. Країни-члени скоротили споживання на 18% з серпня 2022 року порівняно із середнім рівнем за попередні п’ять років. Очікується, що нові виробничі потужності ЗПГ у США, які будуть введені в експлуатацію протягом наступних двох років, допоможуть Європі впоратися з потенційними перебоями.

За оцінками Єврокомісії, найімовірніший сценарій — це завершення угоди і припинення транзиту російського газу через Україну. У своєму звіті комісія зазначає, що ЄС готовий до таких змін і здатний ефективно замінити російські обсяги.