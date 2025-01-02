Зупинка транзиту російського газу через Україну змінює баланс на світових ринках, створюючи конкуренцію між Європою та Азією за постачання зрідженого природного газу (LNG) та підвищуючи його вартість.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це рішення, хоча й очікуване, вимагає від європейських країн заміни приблизно 5% постачань газу.

“Це ще більше посилить напруженість на ринку LNG. Ми очікуємо, що цього року і, можливо, наступного ринок залишатиметься жорстким. Пропозиція, особливо зрідженого газу, обмежена, і ми бачимо зростаючі ризики для підвищення спотових цін на LNG”, – заявив керуючий директор Haitong International Securities Скотт Дарлінг.

Ціни на газ у Європі значно зросли напередодні припинення постачань, а регіональний бенчмарк завершив 2024 рік із понад 50% підвищенням. Проте ці зміни ще не повністю відобразилися на вартості LNG, який традиційно є дорожчим та на який значною мірою спираються такі країни, як Японія та Південна Корея.

З урахуванням зниження рівня запасів газу у сховищах, що вже опинилися нижче середнього рівня для цієї пори року, Європі доведеться активніше шукати альтернативи. Аналітики очікують, що конкуренція за LNG між Європою та Азією призведе до подальшого підвищення цін, що може вплинути на стабільність світового енергетичного ринку.