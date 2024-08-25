Про це пише ANSA.

Таяні анонсував перемовини з новим міністром закордонних справ Ірану Алі Багері Кані, під час яких планується обговорити деескалацію близькосхідної кризи.

“Я повинен почути нового міністра закордонних справ Ірану пізніше сьогодні. Я також надішлю йому чіткий сигнал: давайте зробимо все, щоб запобігти ескалації на Близькому Сході. Давайте продовжимо переговори, що відбуваються у Каїрі”, – сказав Таяні.

Він висловив сподівання, що Іран вплине на хуситів та “Хезболлу” для зменшення атак, що може сприяти досягненню припинення вогню у Газі. Також він відзначив позитивну участь Ізраїлю у цих перемовинах.