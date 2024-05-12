Президент США Джо Байден висловив надію, що припинення вогню в Газі може настати найближчим часом, якщо терористи ХАМАСу погодяться на звільнення заручників.

Про це пише CNN.

У п’ятницю відбулась зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком. Сім’ї висловили своє розчарування через зупинку в переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем.

“Як я вже казав, це залежить від ХАМАСу – якби вони хотіли це зробити, ми могли б припинити це завтра. І припинення вогню почнеться завтра”, – сказав Байден у Сіетлі в суботу.

За даними CNN, цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову застрягли. ХАМАС заявив, що відмова Ізраїлю від плану щодо припинення вогню повернула діалог про звільнення заручників на “початкову стадію”. Представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його в якості прикриття для нападу на Рафах.