Про це пише CNN.
У п’ятницю відбулась зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком. Сім’ї висловили своє розчарування через зупинку в переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем.
“Як я вже казав, це залежить від ХАМАСу – якби вони хотіли це зробити, ми могли б припинити це завтра. І припинення вогню почнеться завтра”, – сказав Байден у Сіетлі в суботу.
За даними CNN, цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову застрягли. ХАМАС заявив, що відмова Ізраїлю від плану щодо припинення вогню повернула діалог про звільнення заручників на “початкову стадію”. Представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його в якості прикриття для нападу на Рафах.
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