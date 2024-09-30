Ухвалення припинення вогню в Україні за теперішніх умов зміцнить впевненість Володимира Путіна, послабить позиції України та може призвести до подальших військових дій. Заходу потрібен кращий план.

Про це пише Bloomberg.

Журналісти констатують, що Путін час від часу вдавав, що зацікавлений у переговорах, але їхня ціна – відмова України від територій та членства в НАТО – видає його нещирість. Навпаки, вся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, а заявлена мета диктатора залишається незмінною – Україна має стати “васалом” РФ.

Видання попереджає, що хоч би яким бажаним було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України.

На думку аналітиків, будь-яка пауза в бойових діях надасть російській армії можливість поповнити свої сили. Ба більше, Путін, швидше за все, використає це перемир’я для планування нових атак, що вже траплялося раніше.

Це також може загрожувати міжнародній підтримці України, оскільки багато західних союзників, включаючи Німеччину, шукають можливості для скорочення фінансування допомоги Україні в бюджеті наступного року.

“Багато західних союзників уже шукають привід перенаправити кошти з України на внутрішні потреби. Зокрема Німеччина планує значне скорочення такої допомоги у бюджеті наступного року. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям”, — йдеться у виданні.

Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишиться пасивним, а його армія досить добре фінансується, щоби продовжувати боротьбу. Помилкове припинення вогню може окупити ці ставки, зазначає видання, і залишити і Україну, і Захід у гіршому становищі, коли воєнні дії відновляться.

“Таким чином, мета США та їхніх союзників має полягати у тому, щоб забезпечити Україні максимальні переговорні важелі, перш ніж розпочинати переговори. Для початку Захід має визнати, що будь-яке суттєве скорочення фінансування зараз не покладе край війні — воно надасть сміливості путіну. Він має продовжувати зміцнювати можливості ППО України, збільшувати постачання боєприпасів та іншої зброї та знімати більшість обмежень на використання ракет великої дальності”, – йдеться у статті.

У Bloomberg також зазначають, що союзникам потрібно дати надійні гарантії безпеки для України: колективне зобов’язання захищати території, які нині перебувають під контролем України.