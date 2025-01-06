Президент Франції Еммануель Макрон висловив серйозну стурбованість щодо ситуації з іранською ядерною програмою, наголошуючи, що її розвиток досяг критичної межі, після якої контроль може стати неможливим.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Прискорення ядерної програми Ірану наближає нас до критичної точки”, – заявив Макрон.

Він зазначив, що Іран вже має достатній обсяг матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок, якщо в країні ухвалять політичне рішення перейти до розробки ядерної зброї. У цьому контексті французький лідер нагадав, що Тегеран нещодавно оголосив про розширення своїх потужностей зі збагачення ядерного палива.

Це стало реакцією на критику з боку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке вимагає пояснень щодо виявлених уранових часток на незадекларованих об’єктах.

Макрон акцентував увагу на важливості міжнародних зусиль для розв’язання цієї проблеми.

“Іранське питання без сумніву є однією з головних тем, з якими ми поновимо діалог із новою американською адміністрацією”, – зазначив він, маючи на увазі повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Окрім того, французький президент підкреслив, що підтримка Іраном Росії у війні проти України перетворює цю країну на найбільший стратегічний виклик для Європи та її союзників. Він також згадав про загрозу, яку становлять тисячі іранських центрифуг, що можуть бути використані для виготовлення ядерної зброї, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Франція вважає, що без активних дій міжнародної спільноти ситуація може перерости у глобальну кризу. Іранська ядерна програма, яка спочатку була обмежена умовами угоди 2015 року, тепер стає дедалі більшою загрозою через її неконтрольований розвиток.