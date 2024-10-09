Про це повідомили у пресслужбі банку.

Бьоркнерта обрали 7 жовтня під час засідання наглядової ради банку. Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

У «ПриватБанку» розповіли, що Мікаель Бьоркнерт, який походить зі Швеції, є одним із найкращих банкірів на своїй батьківщині.

Зазначається, що швед має 25-річний стаж роботи у фінансовому секторі, а до початку роботи в українському банку він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг — від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

«У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань», — кажуть у «ПриватБанку».

Там також заявили, що на своїй новій посаді Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів. Призначення шведського фахівця має погодити Національний банк України.