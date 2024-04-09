Про це повідомляє BIHUS.Info.
Редакція нагадує, що саме з цим “критично важливим” підприємством державний канал “Рада” підписав угоду на 105 млн грн на 2024 рік.
Замість того, щоб розвивати власне виробництво і продакшн, канал “Рада” вже третій рік платить мільйони з бюджету приватній компанії. Сума угод з “Кінокітом” за 3 роки сягнула 350 мільйонів гривень.
BIHUS.Info раніше повідомляли, що власниця компанії “Кінокіт”, яка отримує мільйонні підряди від державного телеканалу “Рада”, була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського.
Міндіч є кінопродюсером і бізнесменом, а також співвласником фірми “Квартал 95”, учасником якої був і Зеленський до обіймання ним посади президента.
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