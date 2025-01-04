Суддя не знайшов підстав для звинувачення в хуліганстві або порушеннях правил поліції, і спортсмена звільнили під підписку про невиїзд.

Про це пише A Bola.

За інформацією видання бронзовий призер Олімпіади, 29-річний Фред Керлі спочатку мав словесну перепалку, а потім, коли чотири поліцейських намагалися його затримати, він чинив опір.

Під час події поруч була його дівчина, яка під час конфлікту намагалася заспокоїти свого хлопця та представників закону.

“Коли полісмени намагалися його затримати, він чинив активний опір. Отже, було викликано екстрену підтримку, застосовано електрошокер, і підсудного затримали без подальших інцидентів”, – сказано в заяві від поліції.

Відомо, що суддя не знайшов обґрунтованих підстав для звинувачення в хуліганстві або порушеннях правил поліції, що призвело до його звільнення з в’язниці під підписку про невиїзд.

Влітку Керлі не вистачило 0,04 секунди для золота в забігу на 100 метрів. На Олімпійських іграх у Токіо він у цій дисципліні виграв срібло.