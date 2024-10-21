Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.
Зазначається, що на посаду гендиректора претендували понад 20 осіб, з яких до шортліста потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою.
“Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним, — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури”, — повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Що відомо про Гуляка
Генерал-майор Олег Гуляк, який з 2021 року керував Силами логістики, родом із Миколаївщини і є випускником Новосибірського вищого військового командного училища.
Протягом своєї військової кар’єри Гуляк займав різні ключові посади, зокрема, він командував 72 окремим механізованим батальйоном 7 окремої механізованої бригади, що виконував миротворчу місію в Іраку. Також був начальником 16 окремої механізованої бригади, командиром 95 окремої аеромобільної бригади, очолював Одеську військову академію та обіймав посаду заступника командувача Сил антитерористичної операції.
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