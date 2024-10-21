Наглядова рада "Укроборонпрому" обрала Олега Гуляка новим генеральним директором концерну. Раніше він обіймав посаду командувача Сил логістики Збройних Сил України і став тимчасовим виконуючим обов’язки керівника "Укроборонпрому" на початку вересня.

Про це повідомила пресслужба “Укроборонпрому”.

Зазначається, що на посаду гендиректора претендували понад 20 осіб, з яких до шортліста потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою.

“Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним, — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури”, — повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Що відомо про Гуляка

Генерал-майор Олег Гуляк, який з 2021 року керував Силами логістики, родом із Миколаївщини і є випускником Новосибірського вищого військового командного училища.

Протягом своєї військової кар’єри Гуляк займав різні ключові посади, зокрема, він командував 72 окремим механізованим батальйоном 7 окремої механізованої бригади, що виконував миротворчу місію в Іраку. Також був начальником 16 окремої механізованої бригади, командиром 95 окремої аеромобільної бригади, очолював Одеську військову академію та обіймав посаду заступника командувача Сил антитерористичної операції.