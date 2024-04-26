Про це йдеться у пресслужбі Офісу Президента.

Як повідомляється, одним указом Зеленський звільнив з посади голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Бондара Богдана Васильовича.

Іншим указом на цю посаду призначив Яковця Олександра Васильовича. До цього Яковець обіймав посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України, саме тому Зеленський третім указом звільнив його.

Олександр Яковець – український військовий, генерал. На початку березня був призначений на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ.