Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, підтримка обороноздатності України зі сторони США залишається незмінною.

“Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше”, – підкреслив Коваленко.

За інформацією ЦПД, дві основні програми – PDA (Presidential Drawdown Authority) та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), через які виготовляється й постачається зброя для України, продовжують функціонувати без змін.