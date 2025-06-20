Трагедія з конем Пржевальського у Чорнобильській зоні після війни

Про це повідомила Держприкордонслужба (Північний кордон)

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС стався трагічний інцидент: кінь Пржевальського підірвався на вибуховому пристрої, залишеному після російського вторгнення. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, зазначивши, що вибух стався неподалік державного кордону.

Прикордонники почули вибух, після чого виявили понівечене тіло тварини біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше розташовувалися позиції російських військ.

“Кінь Пржевальського – зникаючий вид, занесений до Червоної книги. Його акліматизація в Чорнобильській зоні вважається великим успіхом природоохоронців: ці тварини добре адаптувалися до умов напівдикої природи та стали символом екологічного відновлення території, що постраждала від аварії на ЧАЕС.” – Державна прикордонна служба України

Цей випадок підкреслює тривалі наслідки військової агресії, адже навіть після відступу російських військ небезпека залишається, загрожуючи не лише диким тваринам, а й людям.

Прикордонники також наголосили на близькості Білорусі, яка підтримує агресію Росії проти України. У зв’язку з цим, на кордоні постійно проводяться роботи з інженерного облаштування, територія мінується, а нові інженерні загородження зводяться для забезпечення безпеки.

Кінь Пржевальського є єдиним видом диких коней, що дожив до наших днів. Його можна побачити лише в зоопарках та заповідниках. Європейці дізналися про цей вид лише в 1878 році, а в 1969 році були отримані дані про останню дику популяцію в Монголії. Завдяки зусиллям зоопарків, вид вдалося зберегти.

В Чорнобильському біосферному заповіднику було випущено кілька табунів коней Пржевальського, і наразі у світі налічується близько 2000 особин.

Нагадаємо, що в травні минулого року в зоні відчуження ЧАЕС також стався подібний випадок, коли дикий кінь породи Пржевальського підірвався на міні. Ця територія була під окупацією російських військ на початку повномасштабного вторгнення.