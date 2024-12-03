Львівський блогер Остап Стахів вийшов із слідчого ізолятора №19 після внесення застави в сумі 908 тисяч гривень, яку зібрали його прихильники.

Про це повідомляє видання “Ґрати”.

Під час пандемії Covid-19 Стахів активно виступав проти карантинних заходів і вакцинації, називаючи пандемію вигаданою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він сфокусував свої зусилля на антимобілізаційній кампанії, заявляючи, що повістки є незаконними, а військкомати нібито викрадають і катують людей.

25 вересня 2024 року СБУ висунула Стахіву звинувачення у шахрайстві та розголошенні відомостей про розташування українських військових.

За даними слідства, блогер організовував онлайн-курси, де навчав слухачів протидіяти мобілізації. 2 жовтня Галицький райсуд Львова ухвалив рішення про арешт Стахіва на два місяці, яке було продовжено 28 листопада терміном на 2 місяці з правом внесення застави.

За тиждень прихильники блогера змогли зібрати необхідну суму для його звільнення й Стахів покинув слідчий ізолятор.