Про це повідомили в Службі безпеки України, Національній поліції та Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак з деталей справи випливає, що йдеться про Остапа Стахіва. Сьогодні у нього проводили обшуки, які стосувалися просування російських наративів.

За даними слідства, за декілька місяців до початку повномасштабної війни він підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати державні установи під виглядом «руху антивакцинаторів».

У СБУ кажуть, що через свої акаунти в соцмережах «блогер» розповсюджував деструктивний контент. Зокрема він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Прокурори встановили, що в січні цього року під час прямого ефіру з підписниками він оприлюднив інформацію про розташування ЗСУ — особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Згодом підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Facebook та Telegram-каналі.

«Така інформація могла бути використана країною-агресором в ході ведення війни», — наголосили в Офісі генпрокурора.

Окрім цього під час розслідування з’ясували, що він організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, «навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні». Вартість курсів становила 7 тисяч гривень з одного слухача.

Після завершення навчання Стахів обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. Утім, замість обіцяних документів він видавав «випускникам» фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.