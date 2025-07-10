Як зазначає офіційний сайт ПСЖ

Тренери “Реала” та ПСЖ, Хабі Алонсо і Луїс Енріке, поділилися своїми враженнями після сенсаційного півфіналу Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року, в якому парижани здобули перемогу з рахунком 4:0.

У цьому матчі зійшлися дві команди, які володіли останніми трофеями Ліги чемпіонів. ПСЖ, завдяки цій перемозі, став фіналістом турніру, де зустрінеться з лондонським “Челсі”.

Ця поразка стала першою для “Реала” під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо, який очолив команду перед початком чемпіонату. Натомість ПСЖ продовжує свій шлях до четвертого поспіль трофея в сезоні.

“Це дуже особливий момент для нас, парижан, для всіх уболівальників, для всього клубу, – зазначив Луїс Енріке. – Ми виконали дійсно хорошу роботу і зіграли чудовий матч. Щасливі, ми у фіналі, і це був неймовірний сезон. Ми хочемо виграти цей фінал. Всі бачили, яка була задуха, дуже складно грати в таку спеку. Думаю, що це вплинуло на обидві команди, але ми продовжували грати і боротися”. – Луїс Енріке

Хабі Алонсо підкреслив, що перші два голи ПСЖ стали вирішальними для результату матчу, адже команда швидко повела в рахунку 2:0 вже на дев’ятій хвилині.

“Після перших десяти хвилин ситуація була складною. ПСЖ – це проект, який створювався протягом певного періоду, а ми тільки починаємо свій шлях. Ми зазнали поразки від команди, яка знаходиться на хорошому рівні, а ми тільки починаємо цей новий етап. Було боляче, і наш рівень був недостатньо хорошим. Цей матч показав нам речі на майбутнє, щоб змагатися на кращому рівні. Це те, як далеко ми зайшли. Ми впали на передостанньому бар’єрі – і це боляче”, – зазначив Алонсо. – Хабі Алонсо

Тренер “Реала” також акцентував увагу на важливості витривалості, зазначивши, що відставання 2:0 на початку гри стало серйозним викликом. Він підкреслив, що команда повинна працювати над покращенням, щоб змагатися на вищому рівні в майбутньому.

ПСЖ вперше в історії вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу, де зустрінеться з “Челсі”, переможцем 2021 року. Фінал відбудеться 13 липня в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, о 22:00 за київським часом.