ПСЖ виграв Лігу чемпіонів: святкування в Парижі переросли в заворушення

Про це повідомляє RMC Sport та Reuters.

31 травня французький футбольний клуб “Парі Сен-Жермен” (ПСЖ) здобув вражаючу перемогу над італійським “Інтером” у фіналі Ліги чемпіонів, завершивши матч з рахунком 5:0. Проте святкування в Парижі після гри швидко перетворилися на масові заворушення, внаслідок яких було затримано 294 особи, згідно з інформацією від RMC Sport та Reuters.

Увечері в столиці Франції та її околицях за порядком стежили близько 5400 поліцейських і жандармів. Основні сили були зосереджені на Єлисейських полях та поблизу стадіону “Парк де Пренс”, де тисячі вболівальників зібралися, щоб підтримати свою команду.

Після завершення матчу святкова атмосфера вийшла з-під контролю. На Єлисейських полях, де зібралися тисячі фанатів, почалися заворушення: були розгромлені автобусні зупинки, а правоохоронців закидали різними предметами. Біля стадіону “Парк де Пренс”, де 48 тисяч уболівальників спостерігали за матчем у фан-зоні, згоріли щонайменше два автомобілі.

Крім того, на Єлисейських полях сталося кілька пограбувань магазинів. У відповідь на насильство поліція застосувала водомети, кийки та сльозогінний газ для розгону натовпу.