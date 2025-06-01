Історична перемога ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів 2024/25 з рахунком 5:0

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У фіналі Ліги чемпіонів 2024/25 року команда ПСЖ здобула історичну перемогу, обігравши «Інтер» з вражаючим рахунком 5:0. Це вперше в історії турніру, коли фінал завершився з різницею у п’ять голів.

Французький клуб ПСЖ вперше став володарем Ліги чемпіонів, здолавши італійську команду «Інтер». Ця перемога не лише принесла трофей, але й встановила рекорд за найбільшою різницею м’ячів у фіналі Ліги чемпіонів. Під керівництвом Луїса Енріке, парижани забили п’ять голів, не пропустивши жодного.

У складі ПСЖ відзначилися чотири гравці: Ашраф Хакімі відкрив рахунок, 19-річний Дезіре Дуе забив два голи, а також по одному м’ячу додали Хвіча Кварацхелія та Сенні Маюлу.

Раніше найбільша перемога у фіналі Ліги чемпіонів належала «Мілану», який у 1994 році обіграв «Барселону» з рахунком 4:0. Тоді італійці забили чотири голи до 58-ї хвилини, тоді як ПСЖ досягнув свого п’ятого голу на 86-й хвилині.

Останній раз п’ять голів у фіналі Кубка чемпіонів було забито у 1962 році, коли «Бенфіка» перемогла «Реал» з рахунком 5:3.

Найбільш розгромні перемоги у фіналах Ліги чемпіонів

1. ПСЖ – «Інтер» – 5:0 (2024/25)

2. «Мілан» – «Барселона» – 4:0 (1993/94)

3. «Реал» – «Ювентус» – 4:1 (2016/17)

4. «Реал» – «Атлетико» – 4:1 (2013/14)

5. «Порту» – «Монако» – 3:0 (2003/04)

6. «Реал» – «Валенсія» – 3:0 (1999/00)