У новому епізоді подкасту “У справах військових” обговорюється важливість психічного здоров’я ветеранів та підтримка, яку надають в Україні з 2014 року. Гостями програми стали Олексій Тюнін, капітан збірної України на Іграх Нескорених, який пережив важке поранення під Бахмутом і втратив ногу, а також Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації «Лісова Поляна». Ведучий подкасту – Масі Найєм.

У ході розмови учасники обговорюють, якою має бути психологічна підтримка для ветеранів, чи потрібно психологам мати бойовий досвід, а також коли варто звертатися за допомогою до фахівців. Подкаст доступний на різних платформах, що робить його зручним для прослуховування.

Для ветеранів була створена пам’ятка “Принципи” щодо психологічної допомоги, яка містить корисну інформацію. Також функціонують гарячі лінії підтримки: Національна психологічна асоціація за номером 0 800 100 102, Veteran Hub за телефоном +38 067 348 28 68, а також ГО «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний Вибір» за номером +38 063 646 49 91.

Центр «Лісова Поляна» є державним закладом, що підпорядковується Міністерству охорони здоров’я, і спеціалізується на лікуванні психотравм, наслідків легких черепно-мозкових травм, а також на допомозі особам, які пережили полон і тортури. Про діяльність центру можна дізнатися більше, звернувшись до них безпосередньо.

Крім того, існує ресурс «Ти як?», де зібрана корисна інформація та контакти перевірених надавачів послуг для ветеранів. Також доступний онлайн-ресурс для самостійної перевірки психічного здоров’я та отримання рекомендацій щодо його покращення.