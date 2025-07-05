Скандал у PSOE: відставка Салазара та корупційне розслідування проти премʼєра Санчеса

Про це повідомляє Reuters

Франсіско Салазар, заступник секретаря Соціалістичної робітничої партії Іспанії (PSOE), подав у відставку на фоні звинувачень у сексуальних домаганнях. Ця партія, до якої належить і премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, опинилася в центрі скандалу, про що повідомляє агентство Reuters.

Салазар сам ініціював розслідування щодо висунутих проти нього звинувачень, сподіваючись на об’єктивне розслідування ситуації.

Анонімна заява однієї з співробітниць Соціалістичної партії, оприлюднена в іспанських ЗМІ, містить інформацію про те, що Салазар робив неприйнятні коментарі щодо її зовнішності та запрошував її до себе додому.

У відповідь на ці звинувачення, партія оголосила про початок внутрішнього розслідування, хоча зазначила, що офіційних скарг на домагання не отримувала.

Корупційний скандал у рядах партії премʼєра

20 червня стало відомо, що іспанська поліція проводить розслідування у справі про корупцію, в якій фігурують високопосадовець PSOE Сантос Сердан та колишній міністр транспорту Хосе Луїс Абалос. Премʼєр-міністр Педро Санчес, який також є членом PSOE, не планує залишати свою посаду через ці обвинувачення.

Незважаючи на розслідування, Санчес підтвердив своє бажання балотуватися на наступних виборах у 2027 році.