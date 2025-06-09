Окупація психоневрологічних інтернатів в Україні: виклики та загрози під час війни

Про примусове вивезення підопічних із психоневрологічного інтернату під Херсоном, як повідомляло видання Babel

У лютому 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну, 42 психоневрологічні інтернати та психіатричні лікарні опинилися в зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. Протягом перших ста днів вдалося звільнити 17 закладів. Журналісти провели розслідування, щоб дізнатися, які заклади залишаються під контролем окупантів, що сталося з їхніми пацієнтами та чому їх не вдалося евакуювати на початку війни.

Згідно з інформацією правозахисниці Олени Темченко з ГО “Українські правозахисні ініціативи”, Нацсоцсервіс України повідомив, що 15 психоневрологічних інтернатів залишаються під окупацією, де станом на 1 січня 2022 року проживало близько трьох тисяч людей.

У Херсонській області до початку вторгнення діяли одна психіатрична лікарня та п’ять психоневрологічних інтернатів. У Херсонському обласному закладі з надання психіатричної допомоги перебувало 566 пацієнтів, а в інших інтернатах – від 33 до 395 підопічних.

Під час окупації Херсонський заклад зіткнувся з серйозними проблемами, такими як нестача медикаментів та загроза примусового вивезення пацієнтів. Наприклад, 54 жінки з одного з інтернатів були вивезені до Криму, і їхня подальша доля залишається невідомою. Екс-керівнику інтернату Борису Шутікову висунули підозру за співпрацю з окупантами та депортацію підопічних.

Окупаційна влада змінила керівництво в чотирьох інтернатах Херсонщини, а підопічних “евакуювали” під виглядом реабілітації до Криму та Росії. Наприклад, понад сотню підопічних Дніпрянського психоневрологічного інтернату примусово вивезли до Криму та російського міста Пенза, де їх розмістили у центрі соціальної адаптації “Квартал Луї”.

У Запорізькій області до початку вторгнення діяли три психіатричні лікарні та сім психоневрологічних інтернатів. Частину підопічних вдалося евакуювати, але деякі інтернати, що опинилися під окупацією, не змогли вивезти через інтенсивність бойових дій та відсутність “зеленого коридору”.

У Запорізькій області підопічних інтернатів використовують у пропаганді російських цінностей, а деякі директори пішли на співпрацю з окупантами. Наприклад, директор Преславського психоневрологічного інтернату Євгеній Рупчев отримав підозру у колабораційній діяльності.

У Луганській області частину пацієнтів психіатричних лікарень евакуювали, але більшість психоневрологічних інтернатів залишилися під окупацією. Директори цих закладів також співпрацюють з росіянами, а підопічних використовують для просування пропаганди.

У Донецькій області всіх підопічних інтернатів евакуювали з березня по червень 2022 року до інших регіонів України та за кордон. Проте будівлі деяких інтернатів на окупованих територіях зазнали значних руйнувань.

Правозахисники та експерти зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення не було готових планів евакуації для психоневрологічних інтернатів та психіатричних лікарень. Рекомендації щодо евакуації розроблялися ще з 2014 року, але не були оновлені та адаптовані до умов війни.

“Контроль за планами здійснює ДСНС, яке підпорядковується МВС. У 2017 році МВС видало Наказ про затвердження Методики планування заходів евакуації. Відповідно до наказу, щороку мав би оновлюватися і затверджуватися план евакуації у разі введення режиму надзвичайного стану – хто і що має робити. На жаль, якщо плани евакуації при пожежі в інтернатах перевіряли щопівроку, то плани евакуації ніхто до 2022 року не перевіряв. І це невивчений урок 2014-го року. У перші дні повномасштабного вторгнення у Донецькій області міцна лінія оборони і героїчний опір захисників дозволили вивезти підопічних і пацієнтів. У Луганській частина інтернатів опинилися на окупованій території. Тож навіть у тих областях, де керівництво країни очікувало російського наступу, не було готовності до евакуації.” – Олена Темченко

Відповідальні структури не надали чітких відповідей щодо подальших планів евакуації пацієнтів та підопічних, які досі залишаються під окупацією. Ситуація залишається критичною, а сотні людей у психоневрологічних інтернатах та психіатричних лікарнях продовжують перебувати в небезпеці.