Доктор медичних наук, психіатр Олег Чабан заявив, що сімейне щастя у більшості залежить від жінки, оскільки для неї це питання важливіше, ніж для чоловіка. Свою тезу він назвав однією з "аксіом щастя".

Про це він сказав в етері “Сніданку з 1+1”.

На підтвердження своїх слів Чабан навів статистику, отриману, за його словами, з узагальнених даних кількох країн, хоча джерело інформації не уточнив.

“Отже, або не створюй [сім’ю], і тоді ти щаслива у 25% [випадків], або, якщо [сім’я] вже створена, працюй на щастя своєї сім’ї. Тому що розлучені чоловіки менш боляче реагують на те, що відбулося, — 18%, а от розлучені жінки — 15%”, — зазначив психіатр.

Також він стверджував, що сімейне щастя “ніяк не залежить” від чоловіка, оскільки він “практично не впливає” на дружину.

Чабан висловив думку, що жінки за своєю природою більш емоційні, навіть якщо це не завжди помітно, завдяки більшій кількості дзеркальних нейронів та активнішим мозковим структурам, відповідальним за емоції.

“І тут така трохи дивна, провокативна річ: якщо жінка захоче — сімейне щастя буде в обох. Я ж не даремно попередньо показав якісь речі, які зводять аж до глибокого інтуїтивного розуміння, що потрібно працювати на щастя і щось робити таке, щоб не провокувати, вирулювати з цієї ситуації. Я не виправдовую чоловіків, (…) а просто показую достатньо провокативну аксіому, що, жінки, зверніть увагу: від вас дуже багато залежить в понятті та розумінні щастя”, — сказав Чабан.

Ці висловлювання викликали хвилю критики.

Медична журналістка Дарія Озерна назвала засудила висловлювання психіатра, зауваживши, що вона вже давно з обуренням і здивуванням спостерігає за паном Чабаном та його колегами.

Марта Чумало, заступниця голови Центру “Жіночі перспективи”, назвала його слова прикладом “дрімучих гендерних стереотипів”.

“Не маю досліджень, але мій досвід роботи з постраждалими від насильства показує: як тільки чоловік перестає бути кривдником і намагається поводитися по-людськи — відразу уся сім’я почуває себе значно щасливішою. Шкода, що це так рідко трапляється”, — додала вона.