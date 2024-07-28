Кількість військовослужбовців з невралгічними захворюваннями, пов’язаними зі стресом, поступово зростає. ПТСР становить 29% від цих захворювань.

Про це розповіла очільниця Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

За прогнозами профільного департаменту Міноборони, частка ПТСР від невралгічних захворювань серед військових буде лише зростати.

Сухорукова наголосила, що психологічну підтримку та допомогу військовим потрібно надавати на всіх етапах служби. Зокрема, посадовиця окреслила чотири основні етапи психологічної допомоги:

самодопомога або допомога за принципом «рівний рівному»;

кризові інтервенції;

психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;

довготривала психологічна допомога.

Особливу увагу варто приділяти підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхніх родин, зазначила Сухорукова.

Нагадаємо, протягом останніх двох років в українській електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) зафіксували значне збільшення кількості пацієнтів з ПТСР.