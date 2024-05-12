Про це йдеться у соборному листі Архієрейського Собору Православної Церкви України, ухваленому 11 травня.

У листі зазначається, що богословські академії ПЦУ проаналізували текст “наказу” “Всесвітнього російського народного собору”, що відбувся під егідою російської православної церкви у березні 2024 року. У документі цього “собору” під назвою “Сьогодення та майбутнє русского міра” російська агресія проти України названа “священною війною”.

“На підставі аналізу наказу так званого “собору” та інших джерел, зокрема численних публічних виступів Кирила Гундяєва, “русскій мір” можна визначити як світоглядний нацизм. За логікою “наказу”, Україна не може бути самостійною державою, українців та білорусів не існує (вони – частини російського народу), а Росія є “духовною цивілізацією”, що веде боротьбу зі “світовим злом Заходу”, – йдеться у тексті соборного листа.

У листі наголошується, що московське православ’я відійшло від християнського вчення, оскільки пропагує культу насильства й виправданні насильників, а також використовує Церкву як засіб досягнення світським керівництвом Росії своєї політичної мети.

“Зважаючи на це, “русский мір” несе загрозу не лише всьому християнському світу, але й людству загалом”, – наголошують в ПЦУ.

У соборному листі закликають патріарха Варфоломія звернутися до Кирила Гундяєва з вимогою публічно відректися від лжевчення “русского міра”, засудити й відкликати наказ так званого “собору”, в якому містяться елементи цього лжевчення.