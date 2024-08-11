Про це повідомили в міністерстві.
Агресор використовує мистецтво для виправдання військових злочинів, таких як вбивства цивільних українців та атаки на житлові будинки і культурні пам’ятки.
Співпраця з митцями, які підтримують ворожі наративи, є неприйнятною. Представники культури країни-агресора не повинні мати місця на міжнародних сценах, оскільки це сприяє легітимізації російських злочинів в Україні.
Україна висловлює вдячність Італії за підтримку під час війни, але вважає заплановані виступи російської співачки Анни Нетребко помилкою.
Нетребко підтримує путінський режим і анексію Криму, що робить її носієм імперської ідеології та співучасницею злочинів Росії. Світова спільнота повинна протистояти поширенню російської пропаганди в цивілізованому суспільстві.