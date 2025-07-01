Путін і Макрон обговорили війну в Україні та Близький Схід у телефонній розмові

Про це повідомляє пресслужба Кремля

Володимир Путін, президент Росії, і Еммануель Макрон, президент Франції, вперше з 2022 року провели телефонну бесіду. У ході розмови вони обговорили актуальні питання, зокрема ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Під час обговорення українського конфлікту Путін зазначив, що війна є “прямим наслідком політики західних країн”, які, на його думку, “ігнорували інтереси безпеки Росії” і створювали “антиросійський плацдарм в Україні”. Він також стверджував, що західні держави “затягують бойові дії”, постачаючи зброю Україні.

Крім того, Путін повторив свої погляди на можливі мирні угоди, підкресливши, що вони повинні бути “комплексними і довгостроковими”, враховувати “нові територіальні реалії” та “усувати першопричини української кризи”.

Згідно з інформацією, президенти детально обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема ірано-ізраїльську конфронтацію та удари США по іранських ядерних об’єктах. Вони наголосили на “особливій відповідальності” Росії та Франції як постійних членів Ради безпеки ООН за підтримання миру і безпеки, зокрема в цьому регіоні, а також за збереження глобального режиму ядерного нерозповсюдження.

Кремль також підкреслив важливість поваги до “законного права Тегерана на розвиток мирної ядерної енергетики” за умови дотримання зобов’язань Ірану за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, включаючи співпрацю з МАГАТЕ.

Телефонна розмова між Макроном і Путіним тривала понад дві години, за інформацією BFM TV, посилаючись на Єлисейський палац. Лідери обговорили не лише війну в Україні, але й іранську ядерну програму.