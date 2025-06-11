Путін оголосив про 95% сучасних озброєнь у ядерних силах Росії

Як заявляє Telegram-канал Кремля

Володимир Путін, лідер Росії, оголосив, що частка сучасних озброєнь у стратегічних ядерних силах країни досягла 95%. Він підкреслив, що це “найвищий показник серед ядерних держав світу”.

Цю інформацію Путін озвучив під час наради, присвяченій новій державній програмі озброєнь.

“Це хороший показник, по суті, найвищий серед усіх ядерних держав у світі.” – Володимир Путін

Лідер Кремля також акцентував увагу на важливості розвитку ядерної тріади, яка включає ракети наземного, морського та повітряного базування. Він вважає це гарантією збереження суверенітету Росії.

Путін підкреслив, що під час формування нової програми озброєнь необхідно враховувати досвід бойового застосування зброї у війні проти України, зазначивши, що цей досвід має бути “максимально використаний”.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що Росія виробляє більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це значно швидше. Він підкреслив, що російська військова машина не сповільнюється, а навпаки, набирає обертів.

Москва активно відновлює свій військовий потенціал за підтримки таких країн, як Китай, Іран та Північна Корея. Рютте також зазначив, що Росія використовує китайські технології для модернізації своєї армії.