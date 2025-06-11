Путін оголосив про 95% сучасних озброєнь у ядерних силах Росії

Як заявляє Telegram-канал Кремля
Володимир Путін, лідер Росії, оголосив, що частка сучасних озброєнь у стратегічних ядерних силах країни досягла 95%. Він підкреслив, що це “найвищий показник серед ядерних держав світу”.
Цю інформацію Путін озвучив під час наради, присвяченій новій державній програмі озброєнь.
“Це хороший показник, по суті, найвищий серед усіх ядерних держав у світі.”
Лідер Кремля також акцентував увагу на важливості розвитку ядерної тріади, яка включає ракети наземного, морського та повітряного базування. Він вважає це гарантією збереження суверенітету Росії.
Путін підкреслив, що під час формування нової програми озброєнь необхідно враховувати досвід бойового застосування зброї у війні проти України, зазначивши, що цей досвід має бути “максимально використаний”.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що Росія виробляє більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це значно швидше. Він підкреслив, що російська військова машина не сповільнюється, а навпаки, набирає обертів.
Москва активно відновлює свій військовий потенціал за підтримки таких країн, як Китай, Іран та Північна Корея. Рютте також зазначив, що Росія використовує китайські технології для модернізації своєї армії.
Не пропустіть інші новини:
- Дональд Трамп розповів про розмову з Путіним щодо операції “Павутина” та закликав уникнути ескалації конфлікту.
- Президент Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема знизити ціну на нафту до 30 доларів, під час саміту в Одесі.
- Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне підтвердила підтримку членства України в НАТО перед самітом у Гаазі, наголосивши на важливості присутності Зеленського та необхідності озброєння України.