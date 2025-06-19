Путін анонсував новий раунд мирних переговорів з Україною після 22 червня

Про це очільник Кремля сказав на зустрічі з представниками світових медіа, пише російське державне пропагандистське агентство ТАСС

Володимир Путін, лідер Росії, оголосив про готовність провести новий раунд мирних переговорів з українською делегацією після 22 червня. Цю інформацію він озвучив під час зустрічі з представниками міжнародних медіа, згідно з повідомленнями російських державних ЗМІ.

Путін підкреслив, що Росія нібито прагне “якнайшвидшого завершення війни в Україні мирним шляхом”. Він зазначив, що російська переговорна група підтримує зв’язок з українською стороною для організації нової зустрічі після зазначеної дати.

Крім того, російський президент висловив готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, але зауважив, що не підписуватиме жодних документів, оскільки не визнає його легітимність.

“Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога, нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому. Питання в тому, хто підписуватиме документи… Підпис повинен стояти легітимної влади, а то прийде наступний і викине це все на смітник.” – Володимир Путін

Він також зазначив, що готовий зустрітися із Зеленським лише на фінальному етапі переговорів, щоб “поставити крапку”. Водночас Путін попередив, що ситуація для України може “погіршитися”:

“Не домовлятимуться – ситуація, можливо, ще зміниться, на гірший для них бік. Не треба тягнути. Треба сідати й домовлятися.” – Володимир Путін

Крім того, він знову заявив, що Росія нібито “не починала війну в Україні, а намагається її закінчити”.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що після завершення обмінів полоненими, які відбулися 2 червня в рамках стамбульських домовленостей, російська та українська сторони обговорять подальші кроки щодо мирних переговорів. Обміни, за словами Зеленського, можуть завершитися 20-21 червня.

Другий раунд переговорів у Стамбулі та російський “меморандум”

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовилися про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Також російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, який містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Зокрема, у документі росіяни висунули такі вимоги: