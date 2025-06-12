Путін оголосив про створення роду військ безпілотних систем у Росії

Про це він повідомляє російська служба BBC.

12 червня Володимир Путін, президент Російської Федерації, оголосив про створення нового роду військ у складі російської армії, що спеціалізуватиметься на безпілотних системах. Цю інформацію повідомила російська служба BBC під час наради, присвяченій державній програмі озброєнь.

Путін підкреслив, що Росія має чітке розуміння тактики своїх супротивників і активно розвиває відповідні технології. Він також зазначив, що накопичений досвід дозволяє створити новий рід військ, здатний ефективно реагувати на сучасні виклики.

“Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб створити цей рід військ.” – Володимир Путін

Цікаво, що раніше, у грудні минулого року, міністр оборони Росії Андрій Білоусов вже анонсував плани щодо формування військ безпілотних систем, що свідчить про стратегічний курс країни на розвиток новітніх технологій у військовій сфері.