Володимир Путін, президент Росії, оголосив про створення “буферної зони безпеки” на кордоні з Україною. За даними російського державного агентства ТАСС, російські збройні сили вже розпочали реалізацію цього рішення.

Путін підкреслив, що рішення ухвалене, але деталі щодо місця розташування цієї “буферної зони” та методів її забезпечення наразі залишаються невідомими. Ця ініціатива викликала широкий резонанс у міжнародному співтоваристві.

На момент публікації офіційні представники України не надали коментарів щодо заяви Путіна.

Раніше Москва неодноразово акцентувала на необхідності створення “зони безпеки” на кордоні з Україною, особливо після серії атак дронів та обстрілів прикордонних територій Росії. Водночас українська сторона стверджує, що її дії спрямовані виключно на оборону та звільнення окупованих земель.

Ця заява Путіна свідчить про подальше загострення ситуації на кордоні та наміри Росії посилити контроль над прикордонними районами.