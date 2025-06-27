Путін анонсував третій раунд переговорів з Україною у Стамбулі

За даними з офіційного сайту Кремля

Володимир Путін, президент Росії, оголосив про готовність країни до проведення третього раунду переговорів з Україною. Наступна зустріч запланована у Стамбулі, де вже відбулися дві попередні сесії.

Цю інформацію Путін озвучив під час пресконференції в Мінську, що відбулася 27 червня, під час підсумків саміту Євразійського економічного союзу.

“Потрібно узгодити місце і час (наступного раунду переговорів – ред.). Розраховую, що президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган залишається на своїх позиціях щодо підтримки цього процесу. Ми йому за це дуже вдячні. Ми готові таку зустріч провести у Стамбулі.” – Володимир Путін

Путін зазначив, що основною темою майбутніх переговорів стане обговорення меморандумів, які відображають позиції Росії та України, обміняні під час попередніх зустрічей.

Крім того, він повідомив про готовність Росії передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих військових.

Під час пресконференції Путін також розкрив інформацію про витрати Росії на війну проти України, які становлять 13,5 трильйонів рублів з загального ВВП країни у 223 трильйони рублів, не уточнюючи, за який період ці витрати здійснюються.

“Це чимало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться.” – Володимир Путін

Він додав, що ці витрати спрямовані на “успішне” завершення війни проти України.