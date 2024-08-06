Правитель Росії Володимир Путін звернувся до лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї з проханням стримано реагувати на ймовірне вбивство лідера ХАМАСу Ізраїлем, порадивши уникати нападів на ізраїльських цивільних.

Про це пише Reuters з посиланням на два високопоставлених іранських джерела.

За словами джерел, це послання було передано в понеділок колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час зустрічей в Тегерані з іранськими високопосадовцями.

Джерела також повідомили, що Тегеран вимагав від Москви постачання винищувачів Су-35 російського виробництва.

У Москві не дали журналістам коментаря, а прокремлівські видання повідомили у вівторок, що Шойгу сказав, що він обговорював вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії під час свого візиту до Тегерана.

Два джерела, обізнані з цим питанням, не надали подальших подробиць про переговори з Шойгу, якийу травні став секретарем Ради безпеки Росії.

Вони сказали, що візит Шойгу був одним з декількох способів, які Москва використовувала, щоб донести до Ірану необхідність стриманості і водночас засудити вбивство Ханії як “дуже небезпечне вбивство”, намагаючись запобігти війні на Близькому Сході.

За словами джерел, Близький Схід стоїть на порозі великої війни, і ті, хто стоїть за вбивством, намагаються спровокувати такий конфлікт.