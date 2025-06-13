Путін обговорив ізраїльські атаки на Іран у телефонних переговорах

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

13 червня президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Ці розмови відбулися на фоні ізраїльських атак на Іран, про що повідомила пресслужба адміністрації Путіна.

Під час спілкування з Нетаньягу, Путін підкреслив, що

“Росія засуджує дії Ізраїлю, які порушують устав ООН і міжнародні права”.

У розмові з Пезешкіаном російський лідер висловив

“співчуття” керівництву та народу Ірану “у зв’язку з численними людськими жертвами внаслідок ізраїльських ударів”.

Крім того, Путін зазначив обом лідерам про своє бажання

“продовжувати тісні контакти заради врегулювання ситуації”.

Раніше посол Ізраїлю в ООН Денні Данон повідомляв, що Нетаньягу спілкувався з лідерами різних країн, пояснюючи причини ізраїльських атак на Іран.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних об’єктах на території Ірану, зокрема по підприємствах, що займаються збагаченням урану, та військовим базам.

Прем’єр-міністр Нетаньягу заявив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він також підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на атаки, Іран 13 червня запустив понад 100 безпілотників у напрямку території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі підвищення рівня радіації не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, в той час як ряд країн, включаючи Велику Британію, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.