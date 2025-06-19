Путін про удари по Києву: військові цілі, не житлові райони

Про це він сказав на зустрічі з представниками світових медіа

17 червня Володимир Путін, президент Російської Федерації, прокоментував удари по Києву, стверджуючи, що Росія не завдавала ударів по житлових районах, де загинуло 28 людей. За його словами, атаки були спрямовані виключно на об’єкти військово-промислового комплексу.

Цю інформацію Путін озвучив під час пресконференції з представниками міжнародних медіа. Журналіст агентства AP запитав його про російські удари по цивільних об’єктах в Україні, зокрема про напад на житловий будинок у Києві, внаслідок якого загинули 28 осіб, а понад сто отримали поранення.

“Якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам щось сказати. Вони б не залишилися живі. Якщо вони щось і бачили, то бачили збоку.” – Володимир Путін

Путін підкреслив, що російський удар у Києві був націлений не на житлові квартали, а на об’єкти оборонно-промислового комплексу, зокрема на заводи, що виробляють військову техніку.

“Ми цим займаємося. Не секрет, що одна із цілей СВО – демілітаризація України. Тобто позбавлення її можливості мати загрозливі нам збройні сили.” – Володимир Путін

Відомо, що в ніч на 17 червня Росія здійснила комбінований удар, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження житлових будинків та інфраструктури були зафіксовані в семи районах столиці.

Загальна кількість загиблих у Києві досягла 28 осіб, а понад 140 людей отримали поранення. У Солом’янському районі було зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку та гуртожиток авіаційного інституту, а також пошкоджено освітні заклади та інші об’єкти інфраструктури. Постраждала також багатоповерхівка у Дарницькому районі.

В цілому атака торкнулася 27 локацій у столиці, що свідчить про серйозні наслідки для міста та його мешканців.