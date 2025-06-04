Переговори України та Росії: позиції лідерів і перспективи зустрічі в червні 2025

Про це повідомляє прессслужба Кремля

Володимир Путін, лідер Росії, висловив скептицизм щодо можливості проведення зустрічі на найвищому рівні. Він звинуватив Україну в підриві залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях, охарактеризувавши ці дії як “тероризм”. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Кремля.

Після переговорів, що відбулися 2 червня в Стамбулі, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна запропонувала Росії провести наступну зустріч у період з 20 по 30 червня, підкресливши важливість цього кроку для прогресу в переговорах. Він також зазначив, що можливе залучення лідерів інших країн, зокрема Дональда Трампа.

4 червня під час брифінгу Володимир Зеленський розповів про свою розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, в якій обговорювалася зустріч лідерів України, Туреччини, США та Росії. Зеленський підкреслив свою готовність до такої зустрічі в будь-який час.

Проте Путін висловив сумніви щодо доцільності такої зустрічі. Під час онлайн-зустрічі з губернаторами регіонів Росії 4 червня він знову звинуватив Україну в підривах залізничної інфраструктури, назвавши ці дії “терористичними”.

“Водночас вони просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на вищому рівні. Але як же проводити подібні зустрічі в цих умовах? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, з терористами?” – Володимир Путін

2 червня речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Трамп не виключає можливості участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії для завершення війни. Вона підкреслила, що американський президент хоче, щоб сторони самі сіли за стіл переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 3 червня заявив, що тристороння зустріч лідерів України, США та Росії найближчим часом “навряд чи можлива”. Він зазначив, що контакти між лідерами повинні бути результатом попередніх домовленостей на технічному та експертному рівнях.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, який тривав понад годину. За результатами зустрічі Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цього процесу будуть оприлюднені “незабаром”.

Крім того, російська сторона передала Україні “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ отримав тиждень для вивчення та аналізу документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші дії. Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Проте, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Зеленського з Путіним.