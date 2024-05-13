Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми прогнозами, Путін замінив керівників, зокрема у Міноборони РФ, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Йдеться передусім про заміну Сергія Шойгу на Андрія Білоусова на посаді міністра оборони Росії. Шойгу Путін перевів на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

На думку аналітиків, ці перестановки на високому рівні після президентських псевдовиборів у Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

Експерти додають: майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі.

“Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним”, – ідеться у звіті.

Експерти додають, що заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

ISW зазначає: раніше Путін так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов’язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм “спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна”.

Окрім звільнення Патрушева, Путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.