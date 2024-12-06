Володимир Путін анонсував можливість розміщення ракетного комплексу "Орешник" на території Білорусі. За його словами, це може статися у другій половині 2025 року.

Про це повідомляє БелТА.

“Що стосується можливості розміщення такої, прямо скажімо, грізної зброї, як “Орешник” на території Білорусії: оскільки ми сьогодні підписали договір про гарантії безпеки із застосуванням усіх наявних сил і засобів, то вважаю розміщення таких комплексів як “Орешник” на території Республіки Білорусь можливим”, – йдеться у повідомленні.

Путін додав, що це стане реальним після нарощування серійного виробництва комплексу в Росії та його постачання до військових підрозділів стратегічного призначення.

У свою чергу, білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про зміцнення військового союзу між країнами.

“Саме життя змушує нас звертати особливу увагу на обороноздатність наших держав. З підписанням сьогодні Концепції безпеки Союзної держави та міждержавного договору про гарантії безпеки ми виходимо на безпрецедентний рівень стратегічного союзництва та координацію дій у військовій сфері. Це дозволить не допустити порушення територіальної цілісності Білорусі та Росії, зберегти суверенітет, незалежність, а головне – сформувати гарантії мирного життя для наших громадян”, – заявив він.

Також сторони уклали угоду, яка передбачає використання всіх доступних засобів, включаючи тактичну ядерну зброю, для забезпечення безпеки “Союзної держави”. Аналітики припускають, що це може свідчити про ще більшу інтеграцію оборонних структур обох країн.