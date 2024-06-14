Про це Путін сказав під час зустрічі з учасниками освітнього проєкту для російських військових, які воювали в Україні.
Востаннє Путін називав контингент російської армії в Україні у грудні 2023 року. Тоді, за його словами на війні було задіяно 617 тисяч військових.
Також він заявляв, що протяжність лінії зіткнення становила 2 тисячі кілометрів.
14 червня Путін знову повторив, що нібито “готовий до мирних переговорів”, але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.
Президент України Володимир Зеленський назвав “пропозиції” Путіна про припинення війни на його умовах “відродженням нацизму”.
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